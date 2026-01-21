Форма поиска по сайту

21 января, 15:48

Политика

В соцсетях высмеяли появление Макрона на форуме в Давосе в темных очках

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

В соцсетях высмеяли появление президента Франции Эммануэля Макрона в темных очках на трибуне Всемирного экономического форума в Давосе.

Пользователи распространяют отредактированные фотографии, на которых французский лидер изображен в клоунских очках с искусственным носом, а также в больших розовых очках. Кроме того, Макрона сравнили с персонажем фильма "Матрица" Морфеусом.

Также в Х появилась публикация, автор которой предположил, что таким образом Макрон скрывает синяк. Однако в Елисейском дворце объяснили, что у президента лопнул сосуд в глазу, и заверили, что это не опасно.

Ранее французский лидер выступил перед военными на базе Истр-Ле-Тюбе с покрасневшим глазом. Пользователи стали обсуждать причину такого внешнего вида и предположили, что Макрон мог снова стать жертвой домашнего насилия. Сам глава государства попытался оправдаться тем, что его внешность можно воспринять как отсылку к "глазу тигра в начале года", что означает целеустремленность.

