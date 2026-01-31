Форма поиска по сайту

МИД: лучшей гарантией безопасности Украины является гарантия безопасности РФ

МИД РФ назвал лучший вариант гарантии безопасности Украины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лучшей гарантией безопасности для Украины станет наличие твердой гарантии безопасности для России. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Все говорят о том, что необходимо предоставить гарантии безопасности Украине, но я не помню ни одно высказывание за последние месяцы, даже годы, чтобы хоть кто-то сказал о том, что частью мирного урегулирования, мирной формулы должны быть гарантии безопасности России", – приводит РИА Новости слова Грушко.

Дипломат подчеркнул, что безопасность Украины будет обеспечена тогда, когда Москва будет понимать, что территория этой страны не используется в качестве плацдарма для создания угроз в сторону РФ.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о достижении общего соглашения по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, гарантии включают развертывание "небольшого контингента" европейских войск, по большей части французских, и поддержку со стороны США, без которой они "бесполезны".

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия не располагает данными о гарантиях безопасности, о которых могли договориться США и Украина. Министр указал, что Москва будет смотреть на реальные предложения по Украине, не ориентируясь на "публичные игры".

Лавров заявил, что Россия будет смотреть на реальные предложения по Украине

