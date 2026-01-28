Reuters: США требуют от Украины подписать соглашение с Россией для гарантий безопасности

Фото: depositphotos/erik3804

Вашингтон обозначил Киеву условие для получения американских гарантий безопасности – подписание мирного соглашения с Москвой, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Reuters, которое ссылается на источник, знакомый с обсуждениями.

При этом инсайдер опроверг данные газеты Financial Times о том, что США требуют вывода украинских войск из Донбасса. По словам собеседника СМИ, американская сторона не предписывает Украине конкретные условия будущего договора с Россией, а предположения о том, что Вашингтон подталкивает Киев к территориальным уступкам, являются "вводящими в заблуждение".

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Украина подпишет договор о завершении конфликта с США, а те, в свою очередь, подпишут документ отдельно с Россией.

Также он уточнил, что переговоры все еще продолжаются и текущая версия договора не является финальной. Кроме того, он заверил, что страны Евросоюза присутствуют в переговорном процессе и в гарантиях безопасности.