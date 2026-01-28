Биолог Фоменко: лисы чаще появляются на улицах Москвы из-за мусорных площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Более частое появление лис на улицах Москвы, помимо сезонного периода гона, объясняется расширением городской среды и увеличением количества мусорных площадок. Об этом ТАСС рассказала начальник научного отдела национального парка "Лосиный остров" Карина Фоменко.

"Лисы – один из таких пластичных видов с точки зрения экологии, которые приспособились к жизни рядом с людьми", – заявила специалист.

По словам эксперта, хищников привлекают незакрытые мусорные площадки с отходами, где также нередко водятся грызуны, на которых охотятся лисы.

Вместе с тем за последние 10 лет в столице появились новые жилые комплексы и районы, где лисы могут обустраивать свои норы, указала специалист. Также нередко животные выбирают для жизни парки, в том числе "Лосиный остров". Однако, по словам Фоменко, рост популяции лис за последнее время не был зафиксирован.

При этом в поле зрения жителей столицы чаще попадают молодые особи. Их видят в дневное время, хотя эти хищники и предпочитают охотиться вечером или ночью. Дополнительно на их активность влияет начало гона, когда лисы ищут пару для спаривания.

Брачный период у этих животных начался в декабре. Он продлится до весны. В Депприроды столицы подчеркивали, что при встрече с хищником необходимо соблюдать осторожность, не пытаться к нему приблизиться и потрогать. Также лис категорически нельзя подкармливать.