09 декабря, 15:14

Город

Брачный период начался у лис в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У лис, обитающих на зеленых территориях Москвы, начался брачный период, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В период гона лисы становятся особенно активными – в поисках партнера они расширяют свои маршруты и зоны передвижения, а также становятся менее осторожными в городе и вблизи людей. Кроме того, они чаще издают лай и визг.

"В это время лисы могут встречаться группами, так как одну самку может преследовать несколько самцов", – добавили в департаменте.

Ведомство предупредило, что самцы сосредоточены на самках, поэтому они могут игнорировать присутствие людей. Это не говорит о потере инстинктов или проявлении агрессии, но при встрече с лисой следует сохранять дистанцию и наблюдать за животным издалека.

Ранее москвичей предупредили о начале гона у кабанов. В этот период животные активно ищут партнеров, в том числе ведут борьбу среди своего вида за самок. По этой причине самцы ведут себя агрессивно. Столкновение с человеком в такой момент крайне нежелательно.

Москвичей предупредили о лисах в парках и дворах

животныегород

