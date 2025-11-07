Видео: телеграм-канал "К лесу передом"

Москвичей предупредили о начале гона у кабанов. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Отмечается, что в этот период животные активно ищут партнеров, в том числе ведут борьбу среди своего вида за самок. По этой причине самцы ведут себя агрессивно.

"Столкновение с человеком в такой момент крайне нежелательно", – уточнили в департаменте.

В случае если столкновения с кабанами не избежать, москвичам советуют сохранять спокойствие, избегать резких движений и криков, а также соблюдать дистанцию от животных.

Ранее биолог Павел Глазков сообщил, что кабаны во время гона специально не нападают на человека. Специалист рассказал, что эти животные ведут преимущественно ночной образ жизни, но из-за гона они активно перемещаются и днем, поэтому есть вероятность встретить их в лесу.

По мнению Глазкова, особенно стоит опасаться нижних клыков кабана, которые достигают 10–12 сантиметров в длину. В связи с этим биолог заявил, что подходить к этим животным близко крайне опасно.

