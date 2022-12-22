В парке "Лосиный Остров" выпустили рекомендации из-за агрессивных кабанов во время гона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Посетителям парка "Лосиный Остров" рекомендовали не привлекать внимание кабанов, которые стали агрессивными из-за гона. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.

Там пояснили, что животное не проявляет агрессии в привычных условиях в лесу. Однако в декабре – январе самцы начинают искать себе самку для продолжения рода, поэтому могут быть опасны. Кроме того, для человека могут представлять опасность самка с детенышами, а также испуганный или раненый кабан.

"При встрече с животным необходимо обойти его стороной. Если он близко и опасен, постарайтесь залезть на дерево. Кабаны не любят шума: можно крикнуть, чтобы они убежали", – рассказали в пресс-службе.

Посетителям напомнили, что при встрече с кабаном нельзя к нему подходить, желая погладить или покормить. Также нельзя и убегать от животных. В этом случае лучше без резких движений двигаться в сторону, не отворачиваясь от кабана и наблюдая за ним.

Ранее сообщалось, что в поселке Тельма Иркутской области кабан укусил человека, который в результате погиб. Суд возбудил дело против 35-летнего хозяина кабана. Его соседи не раз жаловались на то, что он не следит за своим скотом и отпускает его пастись без присмотра.



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