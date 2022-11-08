Цирковой медведь укусил ребенка после представления в Амурской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Цирковой медведь укусил за плечо 7-летнего мальчика во время фотографирования после представления в поселке Поярково в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне. По факту произошедшего начата доследственная проверка. Следователи опросили очевидцев и участников приезжей цирковой труппы.

"Жизни и здоровью ребенка в настоящее время ничего не угрожает, после осмотра врачом мальчик отправлен домой. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи на двухлетнюю девочку напала обезьяна, сбежавшая из частного зоопарка. Ребенка прооперировали.

По факту произошедшего подмосковная полиция возбудила уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Следователями было заведено дело о халатности.

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