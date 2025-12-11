Эколог Рыбальченко: в Подмосковье выросло число не ушедших в спячку медведей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Подмосковье увеличилось число медведей, в том числе не ушедших в спячку. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал эколог Илья Рыбальченко.

"Можно говорить о том, что количество не уснувших медведей либо медведей, которые уснут позже в силу нынешней погоды, (будет больше. – Прим. ред.). И конечно, вероятность их встретить сейчас выше", – сказал эксперт.

По его словам, увеличению популяции способствовали природоохранные меры и естественное размножение. Также некоторые животные пришли из соседних регионов. На частоту встреч с людьми влияет и тот факт, что человек расширяет границы освоения лесов. Из-за этого медведи оказываются ближе к жилью, пояснил Рыбальченко.

Он добавил, что, независимо от времени года, следует проявлять осторожность и по возможности не ходить в лес одному.

Ранее эксперты предупредили, что укрывшиеся в земле животные могут начать мерзнуть, если снег в столичном регионе не выпадет, а температура резко опустится ниже нуля. Однако температурный режим в Москве и области не создает условий для выхода животных из спячки.

Для растений же определяющим фактором является длина светового дня. Поэтому, несмотря на температуру около нуля, почки не набухают.