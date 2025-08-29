Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Новости

Новости

29 августа, 08:40

Происшествия

В Приморье медведь напал на грибника

Фото: 123RF/byrdyak

Медведь напал на 39-летнего жителя села Шумного Приморского края, когда тот ушел в лес за грибами, сообщает RT со ссылкой на региональный Минздрав.

По информации ведомства, инцидент произошел 28 августа в окрестностях населенного пункта. Мужчина смог самостоятельно выбраться из лесного массива, после чего его родственники доставили в больницу.

При поступлении состояние мужчины было тяжелым. В настоящее время оно оценивается как стабильное, пациент находится в сознании, уточнили в Минздраве.

Ранее медведь напал на спящую туристку в Елизовском районе Камчатского края. Она находилась в палатке, когда на нее набросилось животное. На крик женщины выбежали другие отдыхающие и отогнали хищника.

Пострадавшую госпитализировали. Врачи выявили у нее множественные обширные укушенные рваные раны и перелом. Ее состояние оценивалось как тяжелое. Спустя время напавшего медведя застрелили. Ему было четыре года.

Новости регионов: в Иркутской области медведи напали на пастуха

животныепроисшествиярегионы

