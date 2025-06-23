Два человека погибли после нападения медведя на Сахалине

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Два человека погибли в результате нападения медведя в Южно-Сахалинске, сообщила пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области.

Информация о случившемся ранее появилась в СМИ. Очевидцы сообщали о двух пострадавших и двух погибших в результате нападения животного на группу мужчин у скульптуры "Три оленя".

"Медведь напал на мужчину, в результате чего последний скончался в машине скорой медицинской помощи. Позднее недалеко от места произошедшего было обнаружено тело еще одного мужчины", – уточнили представители ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц". Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее медведь напал на мужчину в подмосковном округе Шаховская. Пострадавшего удалось эвакуировать с места происшествия в Красногорскую больницу, где его направили в реанимацию.

Сперва состояние мужчины оценивалось как тяжелое. Позже он пришел в сознание, ему предстояло пройти несколько этапов лечения.