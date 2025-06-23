Минздрав Крыма: лев разорвал главе парка "Тайган" трахею

Фото: РИА Новости/ Константин Михальчевский

Лев разорвал главе парка "Тайган" Олегу Зубкову трахею с помощью клыков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного торакального хирурга Минздрава Крыма Андрей Дорошенко.

Кроме того, в результате нападения хищника у Зубкова были серьезно повреждены мышцы шеи.

"Грудинно-ключично-сосцевидная с обеих сторон с кровотечением активным, оторвалась большая грудная мышца слева. Все это ушито, сейчас он в реанимации, в тяжелом состоянии", – рассказал Дорошенко.

Он уточнил, что врачи боролись за жизнь Зубкова три часа. В данный момент пациент находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Накануне стало известно о нападении льва на директора крымского парка. Инцидент произошел во время кормления хищника.

Зубков смог самостоятельно выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. Врачи приняли решение оказывать ему медпомощь на месте. Следователи проводят проверку по факту происшествия.