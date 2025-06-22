Лев напал на директора крымского парка "Тайган" во время кормления

Фото: телеграм-канал "Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ"

Лев напал на директора крымского парка "Тайган" Олега Зубкова во время кормления. Об этом сообщает телеграм-канал СУ СК по Крыму и Севастополю.

Отмечается, что потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации.

Следователи проводят проверку по факту происшествия.

В пресс-службе регионального Минздрава уточнили, что состояние пациента тяжелое. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Идет операция, было принято решение врачами санавиации оперировать на месте, в Белогорске. Состояние тяжелое", – рассказал в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

В 2024 году львы также загрызли сотрудницу крымского парка "Тайган". Тогда женщина зашла в клетку с тремя львами для уборки вольера, не закрыв засов двери между двумя помещениями клетки.

Было возбуждено дело о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.