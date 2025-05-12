News13: в США кенгуру из Австралии напал на сотрудника зоопарка

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Австралийский кенгуру по кличке Джек избил 52-летнего сотрудника зоопарка. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал News13.

Инцидент произошел в зоосаде, который расположен в американском штате Южная Каролина. Журналисты выяснили, что мужчина по имени Эрик Слейт работал в зоопарке с верблюдами, ослами и иными животными, в том числе с 4-летним кенгуру.

Брат Слейта Роберт рассказал, что тот очень любил Джека и много играл с ним.

"Они с Джеком были действительно хорошими друзьями", – уточнил Роберт.

Однако в один из дней, когда мужчина зашел в вольер к кенгуру, Джек избил Слейта, в результате чего тот скончался. При этом, как сообщает портал, ранее животное не проявляло агрессии к людям.

Ранее житель Австралии попал в больницу с серьезными травмами после нападения двух кенгуру. По данным СМИ, 50-летний мужчина столкнулся с животными на пути к своей машине рядом с домом. Зверь напал на человека, в результате чего последний получил раны груди и рук.

По словам представителя местной пожарно-спасательной бригады Рика Андерхилла, рост животного составлял около двух метров. Журналисты указали, что кенгуру могут проявлять агрессию, если чувствуют угрозу или защищают своих детенышей.

