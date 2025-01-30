ABC: житель Австралии попал в больницу после нападения двух кенгуру

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Житель Австралии попал в больницу с серьезными травмами после нападения двух кенгуру. Об этом сообщает телеканал ABC.

Как уточняют журналисты, 50-летний мужчина столкнулся с животными на пути к своей машине рядом с домом. Самец напал на него, в результате чего мужчина получил раны груди и рук.

В связи с этим власти города Уиллоус в штате Квинсленд предупредили население об опасности. По словам представителя местной пожарно-спасательной бригады Рика Андерхилла, рост кенгуру составлял около двух метров.

"(Кенгуру. – Прим. ред.) живут здесь уже много лет, и у нас никогда раньше не было проблем, но, к сожалению, эти два больших самца вздумали нападать на людей", – сказал Андерхилл.

Отмечается, что кенгуру могут проявлять агрессию, если чувствуют угрозу или защищают своих детенышей.

Ранее мужчину в Австралии обвинили в убийстве 98 кенгуру на севере штата Новый Южный Уэльс. Предполагается, что убийство произошло в регионе Хантер. Туши убитых животных были обнаружены в октябре прошлого года. По данному факту задержали 43-летнего мужчину, дома у которого нашли огнестрельное оружие.