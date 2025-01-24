NHK: мужчина арестован в Японии за смерть кролика

Фото: 123RF/biletskiy

Правоохранители арестовали японца из-за смерти кролика, которого он пнул на Кроличьем острове, следует из материала телеканала NHK.

Агрессивное поведение 25-летнего парня заметила супружеская пара, которая фотографировала кроликов. Мужчина и женщина сами его задержали, после чего обратились в полицию. Парень признался, что ему было интересно посмотреть, как кролики будут реагировать на издевательства.

В последние месяцы на острове начали находить умерших неестественной смертью кроликов. С ноября найдено 77 тушек.

На указанном острове насчитывается около 500 диких кроликов. Остров пользуется популярностью у туристов – 200 тысяч человек в год.

Ранее мужчину в Австралии обвинили в убийстве 98 кенгуру на севере штата Новый Южный Уэльс. У него дома нашли огнестрельное оружие. Расследуется дело о жестоком обращении с животными.

