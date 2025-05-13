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13 мая, 15:11

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Mirror: лев напал на мужчину и съел часть его тела в Ираке

Лев напал на мужчину и съел часть его тела в Ираке – СМИ

Фото: 123RF/simoneemanphotography

В Ираке лев напал на мужчину и съел часть его тела. Животное было куплено в качестве домашнего питомца, сообщает издание Mirror.

По данным СМИ, 50-летний Акил Фахр аль-Дин уже покупал экзотических животных. В его доме были не только львы, но и другие звери, которых он приручал и держал на заднем дворе, утверждают журналисты.

Как рассказали в полиции, напавшего льва были вынуждены застрелить.

Ранее в американском штате Южная Каролина австралийский кенгуру по кличке Джек избил 52-летнего сотрудника зоопарка. В результате нападения мужчина скончался. При этом ранее животное, как указывали журналисты, не проявляло агрессии к людям.

До этого в Индии леопард выхватил 4-летнего ребенка из рук матери и растерзал его. Расследованием инцидента занялись местные власти, а семье погибшего пообещали выплатить компенсацию.

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