Times of India: леопард выхватил 4-летнего ребенка из рук матери и съел его

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Индии леопард выхватил 4-летнего ребенка из рук матери и растерзал его. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Times of India.

Инцидент произошел вечером 3 мая в деревне Мана Кабра округа Баджешвар. Мать привела мальчика к уличному туалету. Однако в тот момент, когда она отвернулась, леопард выпрыгнул из зарослей и схватил ребенка, унеся с собой в ближайший овраг.

Спустя время мальчика с травмами шеи обнаружили мертвым. Представитель местного лесничества Дхрув Сингх Мартолия подтвердил смерть ребенка. Он заявил, что власти приступили к расследованию инцидента. Семье погибшего пообещали выплатить компенсацию.

Кроме того, лесной департамент усилил меры безопасности рядом с населенным пунктом и установил там три специальные ловушки. Леопарда было решено усыпить, уточняет издание.

Ранее в Мариуполе белый тигр напал на сотрудника зоопарка. По версии следователей, инцидент произошел в тот момент, когда сотрудник зашел покормить животное. Мужчина погиб на месте. Начата проверка по статье о причинении смерти по неосторожности.

