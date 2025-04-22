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22 апреля, 13:34

Происшествия

В Мариуполе сотрудник зоопарка погиб после нападения тигра

Фото: телеграм-канал "Следком ДНР"

В Мариуполе ДНР белый тигр напал на сотрудника зоопарка, сообщили в телеграм-канале СУ СК РФ по республике.

По информации управления, инцидент произошел около полудня 22 апреля, когда сотрудник зашел покормить животное. Мужчина погиб на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что одна из самых ядовитых змей укусила сотрудника Московского зоопарка. Врачи не смогли помочь пострадавшему. Сотрудник зоопарка погиб.

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