В Мариуполе сотрудник зоопарка погиб после нападения тигра

Фото: телеграм-канал "Следком ДНР"

В Мариуполе ДНР белый тигр напал на сотрудника зоопарка, сообщили в телеграм-канале СУ СК РФ по республике.

По информации управления, инцидент произошел около полудня 22 апреля, когда сотрудник зашел покормить животное. Мужчина погиб на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что одна из самых ядовитых змей укусила сотрудника Московского зоопарка. Врачи не смогли помочь пострадавшему. Сотрудник зоопарка погиб.