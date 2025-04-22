22 апреля, 13:34Происшествия
В Мариуполе сотрудник зоопарка погиб после нападения тигра
Фото: телеграм-канал "Следком ДНР"
В Мариуполе ДНР белый тигр напал на сотрудника зоопарка, сообщили в телеграм-канале СУ СК РФ по республике.
По информации управления, инцидент произошел около полудня 22 апреля, когда сотрудник зашел покормить животное. Мужчина погиб на месте.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее сообщалось, что одна из самых ядовитых змей укусила сотрудника Московского зоопарка. Врачи не смогли помочь пострадавшему. Сотрудник зоопарка погиб.