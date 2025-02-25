Фотоловушка в нацпарке Приморья впервые зафиксировала котенка леопарда

Видео: телеграм-канал "Земля леопарда" – дирекция заповедников"

Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" впервые зафиксировала котенка дальневосточного леопарда. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Сначала хищница предупреждающе зашипела на скрытую камеру, однако после поняла, что она не представляет угрозы. Затем котенок скрылся в лесу. Как уточнила пресс-служба, мать особи – самка Leo 101F по кличке Герда.

Позже исследователи смогли определить пол котенка – это молодая самка, которой не больше полутора лет. В этом возрасте кошки-подростки начинают самостоятельную жизнь, покидая родителей, и активно исследуют мир в одиночку. В ближайшее время самке выберут имя.

"Стоит отметить, что фиксация котят дальневосточного леопарда на автоматическую лесную камеру – достаточно редкое явление", – добавили в нацпарке.

Ранее фотоловушка центра "Амурский тигр" зафиксировала момент заботы тигрицы о своих детенышах. Кадры сняты в Дурминском хозяйстве в районе имени Лазо Хабаровского края. На видео тигрица по кличке Желтобокая вылизывает одного из своих тигрят, а он в ответ лижет морду своей матери.