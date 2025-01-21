Фотоловушка запечатлела, как тигрица заботится о детенышах в Хабаровском крае

Фотоловушка зафиксировала момент заботы тигрицы о своих детенышах, видео опубликовано в телеграм-канале центра "Амурский тигр".

Кадры сняты в Дурминском хозяйстве в районе имени Лазо Хабаровского края. На видео тигрица по кличке Желтобокая вылизывает одного из своих тигрят, а он в ответ лижет морду своей матери.

Также самка тигра убирает примерзший лед с лап своего детеныша, а потом начинает заботиться о втором тигренке.



Ранее в Сихотэ-Алинском заповеднике Приморья засняли тигрицу по кличке Северина, которая стала многодетной матерью. Первый раз она вывела потомство в 2022 году, а второй помет стала выкармливать в 2024-м. Отцом второго потомства стал тот же тигр, что и первого – Хан.

