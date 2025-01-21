21 января, 10:22Регионы
Фотоловушка запечатлела, как тигрица заботится о детенышах в Хабаровском крае
Кадры сняты в Дурминском хозяйстве в районе имени Лазо Хабаровского края. На видео тигрица по кличке Желтобокая вылизывает одного из своих тигрят, а он в ответ лижет морду своей матери.
Также самка тигра убирает примерзший лед с лап своего детеныша, а потом начинает заботиться о втором тигренке.
Ранее в Сихотэ-Алинском заповеднике Приморья засняли тигрицу по кличке Северина, которая стала многодетной матерью. Первый раз она вывела потомство в 2022 году, а второй помет стала выкармливать в 2024-м. Отцом второго потомства стал тот же тигр, что и первого – Хан.