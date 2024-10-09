Фотограф из РФ стал лауреатом премии Wildlife Photographer of the Year

Фото: nhm.ac.uk

Российский фотограф Игорь Метельский стал лауреатом премии Wildlife Photographer of the Year в категории "Животные в своей среде обитания", пишет ТАСС.

Премия вручается лондонским Музеем естественной истории. На снимке "Граница рыси", сделанном в Лазовском районе Приморского края, запечатлена потягивающаяся на вечернем солнце рысь на фоне посыпанных снегом холмов.

Сам фотограф рассказал, что установил фотоловушку рядом со следами животного, а потом ему понадобилось более полугода, чтобы получить нужный кадр. По данным организаторов премии, общая численность рыси в РФ в 2013 году составляла около 22 500 особей.

Основная награда конкурса досталась новозеландскому фотографу Шейну Гроссу за работу "Рой жизни", на которой запечатлены проплывающие головастики жабы.

Ранее в Москве определили победителей 11-го конкурса фотографий "Планета Москва". В 2023 году в нем приняли участие более 200 человек. Москвичи присудили больше всех голосов работам "В облаках" Александра Чуфаровского, "Полет" Валерии Наседкиной, "Движение во всех стихиях" Александра Аседача и других.

