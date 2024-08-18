В столице определили победителей ХI конкурса "Планета Москва"

Фото: М. Архипов "Новый район"

В столице определили победителей ХI конкурса городской фотографии "Планета Москва – 2024". В нем приняли участие более 200 человек, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С 2011 года в Москве построили 1080 социальных объектов: зданий школ и детских садов, медицинских учреждений, спортивных и культурных сооружений. Вместе с реализацией градостроительных проектов в городе появляются новые точки притяжения и туристические маршруты, которые участники отразили в своих работах", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

Голосование прошло в проекте "Активный гражданин". В нем приняли участие более 145 тысяч горожан.

Больше всех голосов набрали работы "В облаках" Александра Чуфаровского (номинация "Москва и москвичи. Комфортный город"), "Полет" Валерия Наседкина (номинация "Архитектура Москвы. Связь времен"), "Движение во всех стихиях" Александра Аседача (номинация "Динамика мегаполиса"), "Лес в центре Москвы" Василия Милосердова (номинация "Реновация – новый облик столицы") и "Осень в горах. Домбай" Ларисы Пономаревой (номинация "Городской пейзаж. Города России").

Победителей конкурса определило профессиональное жюри. В номинации "Москва и москвичи. Комфортный город" первым стал Сергей Киселев с работой "Концерт". В номинации "Реновация – новый облик столицы" лучшим оказался Михаил Архипов с работой "Новый район".

В номинации "Городской пейзаж. Города России" победителем признали Георгия Ланчевского с работой "В облаках". В номинации "Архитектура Москвы. Связь времен" победу одержал Михаил Терещенко со снимком "Лучшая работа на свете".

Между тем кинопоказы под открытым небом начались на фестивале городского хозяйства в спорткомплексе "Лужники". Они проходят в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Фильмы можно посмотреть на большом мультимедийном экране. На нем в дневное время транслируется информация о работе и достижениях городских служб и энергетического комплекса столицы.

