Фото: Агентство "Москва"/Эдуард Сапрыгин

Кинопоказы под открытым небом стартовали в Некрасовке, в амфитеатре, расположенном неподалеку от станции метро "Некрасовка". Посмотреть мультфильмы здесь можно будет каждую субботу до конца августа, передает Агентства "Москва".

Реализовать идею помогла муниципальный депутат Майя Булаева, к которой с соответствующей просьбой обратились жители района.

"Мы уже успели посмотреть два мультфильма, причем во второй раз гостей было намного больше, около 300 человек. Кинопоказы под открытым небом стали настоящим подарком для жителей Некрасовки. Сюда приходят семьи с детьми, бабушки и дедушки. У нас весело, интересно, отличная погода – настоящий семейный праздник", – рассказала Булаева.

По ее словам, кинопоказы проходят в рамках проекта "Жара в Некрасовке". Вход на мероприятие – бесплатный для всех.

Кроме того, каждую субботу и воскресенье здесь проводят семейные праздники и многочисленные активности – бумажные дискотеки, пенные вечеринки, мастер-классы. Но главным и самым долгожданным событием для некрасовцев стал именно кинопоказ под открытым небом.

Общегородская акция "Ночь кино" состоится 24 августа в Москве. В рамках нее зрители смогут увидеть на больших экранах отечественные и зарубежные фильмы, сериалы, анимационные и короткометражные картины.

В кинотеатрах "Ангара", "Космос", "Факел", "Искра" и "Вымпел" покажут программу "Открытые границы", в которую включат фильмы, снятые в девяти разных странах, в том числе Южно-Африканской Республике, Иране и Тунисе.

