Фотоконкурс "Москва глазами молодежи" начался в столице

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Фотоконкурс "Москва глазами молодежи" стартовал в Москве. Об этом сообщила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, чьи слова передает сайт мэра и правительства столицы.

"Москва – это особенный и неповторимый город. Каждый видит ее по-разному. Мы предлагаем молодым людям поделиться своим взглядом на Москву и показать в своих работах, какая же она для них", – заявила Драгунова.

Участвовать в конкурсе смогут горожане в возрасте от 14 до 35 лет. Их снимки должны отражать тему "Москва – молодежная столица России" и представлять те места, которые привлекают внимание молодого поколения.

На первом этапе, который будет проходить в период с 23 сентября по 6 октября, потребуется оставить заявку вместе с фотографией на специальной странице портала "Молодежь Москвы". После экспертная комиссия оценит работы на соответствие критериям.

Отобранные снимки будут выставлены на народное голосование, во время которого москвичи выберут 18 лучших работ. После их продемонстрируют в парке культуры и отдыха "Таганский" в рамках фотовыставки "Москва глазами молодежи" с 1 по 30 ноября.

Кроме того, в период с 28 сентября 2024 года по 26 января 2025 года в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет выставка "Львы, орлы и краснозобые казарки", посвященная анималистическому искусству. Она приурочена к 40-летию музея-заповедника и 160-летию Московского зоопарка.

В музее будут представлены десятки акварелей, гравюр, карандашных зарисовок, коллажей, литографий, керамических и стеклянных скульптур, декоративных панно. Посетители смогут ознакомиться с антикварными книгами из фондов зоопарка и музея.

