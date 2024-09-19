Выставка анималистического искусства откроется в "Царицыно" 28 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В музее-заповеднике "Царицыно" с 28 сентября 2024 года по 26 января 2025 года пройдет выставка "Львы, орлы и краснозобые казарки". Она будет посвящена анималистическому искусству и приурочена к 40-летию музея-заповедника и 160-летию Московского зоопарка. Об этом сообщила пресс-служба "Царицына".

"Объединив юбилеи, выставка акцентирует внимание на очень важной теме – сохранении биоразнообразия на Земле, – и показывает, как на протяжении столетия скульпторы, графики, живописцы воплощали в материале свое восхищение и восторг перед силами природы, помогая разглядеть в деталях мир фауны", – говорится в сообщении.

В музее будут представлены десятки акварелей, гравюр, карандашных зарисовок, коллажей, литографий, керамических и стеклянных скульптур, декоративных панно. Посетители смогут ознакомиться с антикварными книгами из фондов зоопарка и музея.

Открытие выставки пройдет в Казаковском зале, который разделят на шесть тематических блоков: "Обитатели саванн и степей", "Полярные животные", "Звери средней полосы", "Водный мир", "Воздушная среда обитания" и "Джунгли". Каждая локация будет оформлена оригинал-макетами плакатов, которые были написаны художником-анималистом Евгением Гавриловым в 1950–1960-е годы специально для Московского зоопарка. Среди них – "Совы в зоопарке", "Акварий", "Птицы Африки в Московском зоопарке".

Между тем Сергей Собянин отметил, что 7,8 миллиона человек посетили музеи и выставочные залы столицы с начала года. В числе самых популярных площадок оказались музей-заповедник "Царицыно", усадьба Кусково, Московский музей космонавтики и другие места. В первом полугодии экскурсоводы провели более 2 500 экскурсий.