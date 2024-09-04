Собянин: 7,8 млн человек посетили музеи и выставочные залы Москвы с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

7,8 миллиона человек посетили музеи и выставочные залы Москвы за последние 7 месяцев, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Самыми популярными площадками стали музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское – Измайлово", Московский музей космонавтики, где хранится больше 100 тысяч артефактов, 100-летний Музей керамики и усадьба Кусково, а также Музей Москвы. Экскурсоводы последнего, добавил мэр, в первом полугодии 2024 года провели больше 2 500 экскурсий.

В этом году перечень столичных музейных площадок пополнился народным музеем "Патриот". Его разместили в Клубе ветеранов Нагорного района. Экспонаты удалось собрать благодаря жителям Южного административного округа Москвы.

