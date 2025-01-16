В Приморье убили амурского тигра, загрызшего рыбака

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Сотрудники приморского охотнадзора застрелили конфликтного амурского тигра, который загрыз рыбака в Дальнереченском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале Минприроды Приморского края.

Предварительный осмотр туши животного показал, что тигр имел давнее ранение: у зверя была гниющая рана на животе от огнестрельного оружия, а также отмороженные лапы.

Как сообщил РИА Новости глава Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, тигр был убит при попытке напасть на инспектора охотнадзора.

"Предварительная версия, что краснокнижный хищник был травмирован до встречи с человеком, что и стало причиной нападения, подтвердилась. Экспертиза установит характер травмы и причины ее получения", – добавил специалист.

Ранее сообщалось, что охотнадзор отловит пять конфликтных особей амурского тигра, таскающих собак в селах на юге Приморья. Ситуации, о которых рассказывают местные жители в соцсетях, произошли в населенных пунктах Приморском, Андреевка, Барабаш, Филипповка.

В связи с этим Росприроднадзор выдал пять разрешений на отлов тигров. Их поиском занимаются специалисты охотнадзора Приморского края, а также инспекторы национального парка "Земля леопарда".