Специалисты ищут замеченного во Владивостоке на горнолыжной трассе тигра

Фото: телеграм-канал "Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока"

Охотнадзор проводит поиски конфликтного тигра, который был замечен на территории базы отдыха "Лесная поляна" во Владивостоке. Специалисты совместно с полицией организовали мониторинг и патрулирование местности. Об этом сообщает правительство Приморского края в телеграм-канале.

В среду, 8 января, поступило сообщение о том, что амурский тигр пересек горнолыжную трассу. Специалисты, просматривая записи с камер видеонаблюдения, увидели, что тигр прошел по трассе и скрылся в лесу, который находится рядом с базой, уточнили краевые власти.

Ранее сообщалось, что в Приморье отловят пять конфликтных тигров, таскающих собак в селах на юге. Ситуации, о которых рассказывают местные жители в социальных сетях, произошли в населенных пунктах Приморском, Андреевка, Барабаш, Филипповка. В связи с этим Росприроднадзор выдал пять разрешений на отлов тигров.