Спящая туристка на Камчатке получила тяжелые травмы после нападения медведя

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Камчатского края"

Медведь напал на спящую туристку в Елизовском районе на Камчатке, сообщает Минздрав Камчатского края в своем телеграм-канале.

Нападение произошло у Мутновского вулкана. 42-летняя жительница Саратова была в палатке одна, когда на нее напало животное, на ее крик выбежали другие отдыхающие и отогнали хищника, рассказал главный врач Елизовской районной больницы Ваграм Даллакян.

В группе был медик, который оказал женщине первую помощь, вызвали скорую. Уже через 15 минут пострадавшая была в больнице, где ее экстренно прооперировали, а также ввели необходимые вакцины от столбняка и бешенства. У женщины множественные обширные укушенные рваные раны и перелом.

При этом Даллакян добавил, что состояние пациентки удалось стабилизировать, но оно остается тяжелым. Сейчас ее вывели из шокового состояния и готовят к переводу в Камчатскую краевую больницу.

В свою очередь, следственным отделом регионального СК по материалам прокуратуры организована проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Изучаются обстоятельства случившегося, по итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее медведь гризли напал на велосипедиста и растерзал его в районе национального парка Глейшер в американском штате Монтана. Пострадал сотрудник правоохранительных органов Лесной службы США Брэд Трит. Он ехал со своим знакомым, когда гризли сбил его с велосипеда, знакомому удалось спастись и позвать на помощь. Однако когда подмога прибыла на место случившегося, медведь уже растерзал Трита.