Гризли растерзал велосипедиста в районе нацпарка в американском штате Монтана

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Медведь гризли напал на велосипедиста и растерзал его в районе национального парка Глейшер в американском штате Монтана. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеканал Fox News.

Как уточняется, пострадал сотрудник правоохранительных органов Лесной службы США Брэд Трит. Он со своим знакомым ехал на велосипеде по тропе в национальном лесу Флатхед.

Там гризли сбил мужчину с велосипеда. Его знакомому удалось спастись и поехать за помощью. Однако, когда представители власти прибыли на место случившегося, животное уже растерзало Трита.

По данным телеканала, в 1998 году три зверя также нападали на сотрудника этого нацпарка. В результате он погиб, медведи частично съели его.

Ранее в Индии леопард растерзал пятилетнего ребенка на глазах у его дедушки. Трагедия произошла на территории фермерского хозяйства в поселении Диндори Шивар. Ребенок находился вместе со своим дедушкой, когда леопард атаковал мальчика и утащил его примерно на 300 метров.