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В Индии леопард растерзал пятилетнего ребенка на глазах у его дедушки, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Times of India.

Трагедия произошла на территории фермерского хозяйства в поселении Диндори Шивар. Ребенок находился вместе со своим дедушкой, когда леопард атаковал мальчика и утащил его примерно на 300 метров.

Вскоре дедушке удалось отогнать животное громкими криками, но ребенок погиб от потери крови по пути в больницу.

Отмечается, что за последний месяц это уже второй случай смерти людей в результате нападения леопарда в данном регионе – 25 апреля животное растерзало 20-летнюю девушку.

Местные жители потребовали от лесного департамента безотлагательных действий по поимке опасного хищника. Вскоре властям удалось поймать трехлетнего самца леопарда, которого подозревают в совершении нападения. Зверя уже доставили в ветеринарный центр, где специалисты произведут забор образцов ДНК для того, чтобы удостовериться в его причастности к гибели ребенка.

Если подтвердится, что это именно тот самый леопард, он будет перемещен в заповедную зону.

Похожий случай нападения произошел в Индии 3 мая. Тогда леопард выхватил 4-летнего ребенка из рук матери и растерзал его.

Представитель местного лесничества Дхрув Сингх Мартолия подтвердил информацию. Он заявил, что власти приступили к расследованию инцидента. Семье погибшего пообещали выплатить компенсацию. Леопарда было решено усыпить.

