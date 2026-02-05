Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 08:35

Общество
Главная / Новости /

Врач Тен: через общую расческу можно заразиться стафилококком или глистами

Врач предупредила об инфекциях, передающихся через расческу

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Использование общей расчески может привести к заражению стафилококком или глистами, предупредила врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен в беседе с News.ru.

"Это классический предмет для передачи педикулеза (вшей). Также через него распространяются грибковые инфекции кожи головы (стригущий лишай)", – уточнила эксперт.

Тен подчеркнула, что расческа должна использоваться только одним человеком. Однако и в таком случае ее необходимо регулярно очищать от волос и кожного сала, чтобы исключить риски.

В частности, она рекомендовала еженедельно замачивать щетку на 15–30 минут в теплом мыльном растворе, а для протирки деревянных или пластиковых частей можно использовать спиртовые салфетки.

"При обнаружении вшей ее надо обработать специальным педикулицидным средством либо выбросить", – заключила терапевт.

Ранее медсестра Али Вурстер заявила об увеличенном риске заражения педикулезом среди детей в зимний период из-за шапок, пальто или праздничных костюмов. В связи с этим врач посоветовала школьникам не обмениваться одеждой, головными уборами и расческами. Кроме того, эксперт рекомендовала избегать соприкосновений головами.

"Миллион вопросов": трихолог рассказала, как правильно ухаживать за волосами

Читайте также


общество

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика