Врач Тен: через общую расческу можно заразиться стафилококком или глистами

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Использование общей расчески может привести к заражению стафилококком или глистами, предупредила врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен в беседе с News.ru.

"Это классический предмет для передачи педикулеза (вшей). Также через него распространяются грибковые инфекции кожи головы (стригущий лишай)", – уточнила эксперт.

Тен подчеркнула, что расческа должна использоваться только одним человеком. Однако и в таком случае ее необходимо регулярно очищать от волос и кожного сала, чтобы исключить риски.

В частности, она рекомендовала еженедельно замачивать щетку на 15–30 минут в теплом мыльном растворе, а для протирки деревянных или пластиковых частей можно использовать спиртовые салфетки.

"При обнаружении вшей ее надо обработать специальным педикулицидным средством либо выбросить", – заключила терапевт.

Ранее медсестра Али Вурстер заявила об увеличенном риске заражения педикулезом среди детей в зимний период из-за шапок, пальто или праздничных костюмов. В связи с этим врач посоветовала школьникам не обмениваться одеждой, головными уборами и расческами. Кроме того, эксперт рекомендовала избегать соприкосновений головами.

