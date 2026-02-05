Врач Тен: через общую расческу можно заразиться стафилококком или глистами

05 февраля, 08:35Общество
Использование общей расчески может привести к заражению стафилококком или глистами, предупредила врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен в беседе с News.ru.
"Это классический предмет для передачи педикулеза (вшей). Также через него распространяются грибковые инфекции кожи головы (стригущий лишай)", – уточнила эксперт.
Тен подчеркнула, что расческа должна использоваться только одним человеком. Однако и в таком случае ее необходимо регулярно очищать от волос и кожного сала, чтобы исключить риски.
В частности, она рекомендовала еженедельно замачивать щетку на 15–30 минут в теплом мыльном растворе, а для протирки деревянных или пластиковых частей можно использовать спиртовые салфетки.
"При обнаружении вшей ее надо обработать специальным педикулицидным средством либо выбросить", – заключила терапевт.
Ранее медсестра Али Вурстер заявила об увеличенном риске заражения педикулезом среди детей в зимний период из-за шапок, пальто или праздничных костюмов. В связи с этим врач посоветовала школьникам не обмениваться одеждой, головными уборами и расческами. Кроме того, эксперт рекомендовала избегать соприкосновений головами.
