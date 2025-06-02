Врач Галлямова: сухие шампуни могут спровоцировать развитие грибка на голове

02 июня, 12:29Общество
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Частое использование сухих шампуней приводит к развитию грибковой и гнойничковой инфекций на коже головы. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.
Она отметила, что сухие шампуни дают эффект свежей прически за счет поглощения кожного жира и влаги. Однако применять их можно только в экстренных случаях.
Чтобы кожа не стала источником заболевания, такие шампуни допустимо использовать не чаще раза в одну-две недели, заключила Галлямова.
Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов рассказал, что поверхностно активные вещества (ПАВ) и пенообразующие вещества в шампунях способны привести к раку кожи. Подобные компоненты изменяют ее микробиом и снижают иммунитет, что при частом использовании может спровоцировать онкологию.