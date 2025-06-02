Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 12:29

Общество
Главная / Новости /

Врач Галлямова: сухие шампуни могут спровоцировать развитие грибка на голове

Трихолог объяснила, чем опасны сухие шампуни

Фото: 123RF/serezniy

Частое использование сухих шампуней приводит к развитию грибковой и гнойничковой инфекций на коже головы. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

Она отметила, что сухие шампуни дают эффект свежей прически за счет поглощения кожного жира и влаги. Однако применять их можно только в экстренных случаях.

Несмываемые сухие шампуни не очищают кожу, поэтому их длительное использование приводит к ее загрязнению. В конечном итоге эти шампуни забивают поры на волосистой части головы. Это может привести к развитию бактериальной, вирусной, грибковой или гнойничковой инфекции.
Юлия Галлямова
врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук

Чтобы кожа не стала источником заболевания, такие шампуни допустимо использовать не чаще раза в одну-две недели, заключила Галлямова.

Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов рассказал, что поверхностно активные вещества (ПАВ) и пенообразующие вещества в шампунях способны привести к раку кожи. Подобные компоненты изменяют ее микробиом и снижают иммунитет, что при частом использовании может спровоцировать онкологию.

Читайте также


Старкина Маргарита

обществоэксклюзив

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика