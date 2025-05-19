Трихолог Абрамов назвал три вещества в составе шампуня, провоцирующие рак

19 мая, 16:33Общество
Фото: 123RF/splitov27
Гидантоин, лаурилсульфат натрия и диэтаноламин в составе шампуня могут спровоцировать рак. Об этом Москве 24 рассказал врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.
Ранее издание New York Post сообщило, что практически каждый второй женский шампунь содержит формальдегид. Это токсичное вещество, провоцирующее развитие онкологии. Чаще всего оно указано в составе под названием гидантоин, сказано в публикации.
По словам Абрамова, этот консервант действительно широко применяется в шампунях, так как обладает антимикробным действием.
Также опасны поверхностно активные вещества (ПАВ), среди которых наиболее вредным считается лаурилсульфат натрия. Стоит избегать и пенообразующего компонента диэтаноламина, предупредил Абрамов.
"Эти вещества не являются напрямую онкоопасными, однако раздражают кожу, изменяют ее микробиом и снижают иммунитет. При частом мытье они способны спровоцировать рак кожи, особенно если уже есть иммунные и аутоиммунные заболевания", – подчеркнул врач.
Ранее терапевт Татьяна Романенко рассказала о причинах облысения у подростков. В частности, к этому могут привести стресс, нарушение баланса витаминов и микроэлементов, а также заболевания головного мозга.