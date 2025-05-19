Трихолог Абрамов назвал три вещества в составе шампуня, провоцирующие рак

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Гидантоин, лаурилсульфат натрия и диэтаноламин в составе шампуня могут спровоцировать рак. Об этом Москве 24 рассказал врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.

Ранее издание New York Post сообщило, что практически каждый второй женский шампунь содержит формальдегид. Это токсичное вещество, провоцирующее развитие онкологии. Чаще всего оно указано в составе под названием гидантоин, сказано в публикации.

По словам Абрамова, этот консервант действительно широко применяется в шампунях, так как обладает антимикробным действием.





Георгий Абрамов врач-дерматовенеролог, трихолог Выбрать средство без гидантоина в составе будет довольно непросто. Однако пытаться стоит, потому как очень много говорят о его способности вызывать аллергию и онкологию.

Также опасны поверхностно активные вещества (ПАВ), среди которых наиболее вредным считается лаурилсульфат натрия. Стоит избегать и пенообразующего компонента диэтаноламина, предупредил Абрамов.

"Эти вещества не являются напрямую онкоопасными, однако раздражают кожу, изменяют ее микробиом и снижают иммунитет. При частом мытье они способны спровоцировать рак кожи, особенно если уже есть иммунные и аутоиммунные заболевания", – подчеркнул врач.

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