Врач Егорова: накручивание волос на палец приводит к секущимся кончикам

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Накручивание волос на палец, частое мытье головы, прически с начесами и использование фена приводит к секущимся кончикам. Об этом Москве 24 рассказала врач-трихолог, дерматолог, косметолог Татьяна Егорова.

По ее словам, секущиеся кончики возникают из-за трения. Например, если постоянно накручивать волосы на палец, они истончатся и станут ломкими.

"Также стоит избегать причесок с начесами, когда локоны расчесывают против их роста. Это механически повреждает их, так как чешуйки волоса открываются. В таком случае они могут сечься даже с середины длины", – указала врач.





Татьяна Егорова врач-трихолог, дерматолог, косметолог Термическое воздействие тоже крайне вредит волосам: они "выжигаются" во время использования утюжков, плоек или фенов. Поэтому важно использовать термозащитные средства, а если волос слабый, лучше вообще избегать любого подобного воздействия.

Если голову все же нужно посушить, более безопасно делать это теплым, но не горячим воздухом. Кроме того, фен нужно держать на расстоянии не менее 20 сантиметров, обратила внимание трихолог.

"Негативно влияет и частое мытье головы, так как в шампунях содержится щелочь, разрушающая защитный слой волос. Плюс их высушивает вода, что тоже истончает кончики", – объяснила врач.

Чтобы волосы были красивыми и не секлись, эксперт порекомендовала питать их масками, а также пользоваться лазерной расческой. Она стимулирует рост локонов и нормализует состояние кожи головы, заключила Егорова.

Ранее врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала, почему сухими шампунями нужно пользоваться с осторожностью. По ее словам, такие средства поглощают жир и влагу, но не смывают грязь. Если пользоваться ими долго, это может привести к развитию гнойничковой или грибковой инфекции.

