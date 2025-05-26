Врач Скорогудаева: окунание лица в ледяную воду может вызвать обострение розацеа

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Ванночки с ледяной водой для лица могут усугубить течение любых дерматологических заболеваний в острой форме. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

Звезды в Сети активно продвигают один из бьюти-трендов – окунание лица в ледяную воду (англ.: facial ice bath). По словам эксперта, в целом это действенный метод: он улучшает кровоток, что является профилактикой старения кожи.

(для него характерны покраснения, вызванные стойким расширением сосудов. – Прим.ред) в любой форме. После резкого охлаждения идет рефлекторное расширение сосудов, что может вызвать обострение. И как отреагирует лицо дальше – сложно предугадать.

Ирина Скорогудаева врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Однако нельзя делать это в острый период дерматологических заболеваний, особенно розацеав любой форме. После резкого охлаждения идет рефлекторное расширение сосудов, что может вызвать обострение. И как отреагирует лицо дальше – сложно предугадать.

Врач добавила, что пробовать подобные процедуры не рекомендуется даже при стойкой ремиссии розацеа, когда симптомов нет или они менее выражены.

"Также стоит отказаться от такого окунания в острый период воспалительных дерматологических заболеваний, например акне, или при экземах", – заключила Скорогудаева.

Ранее врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала, что после приема антибиотиков, обезболивающих и других лекарств может развиться фотоаллергия. Она нередко сопровождается зудом и покраснением, а в тяжелом случае – отеком.