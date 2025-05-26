Врач Скорогудаева: окунание лица в ледяную воду может вызвать обострение розацеа

26 мая, 18:08Общество
Фото: vk.com/BR
Ванночки с ледяной водой для лица могут усугубить течение любых дерматологических заболеваний в острой форме. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.
Звезды в Сети активно продвигают один из бьюти-трендов – окунание лица в ледяную воду (англ.: facial ice bath). По словам эксперта, в целом это действенный метод: он улучшает кровоток, что является профилактикой старения кожи.
Врач добавила, что пробовать подобные процедуры не рекомендуется даже при стойкой ремиссии розацеа, когда симптомов нет или они менее выражены.
"Также стоит отказаться от такого окунания в острый период воспалительных дерматологических заболеваний, например акне, или при экземах", – заключила Скорогудаева.
Ранее врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала, что после приема антибиотиков, обезболивающих и других лекарств может развиться фотоаллергия. Она нередко сопровождается зудом и покраснением, а в тяжелом случае – отеком.