Дерматолог Буданова: сидячий образ жизни приводит к появлению морщин

Загар, малоподвижный образ жизни и хронический стресс вызывают преждевременное старение кожи. Почему так происходит, подробно объяснила врач-дерматолог ГКБ №31 им. академика Г. М. Савельевой Иветта Буданова в программе "Доктор 24".
Беспощадное солнце
Ультрафиолет пагубно воздействует на кожу, в частности, высушивает ее, рассказала Иветта Буданова.
Обезвоживание опасно тем, что структурные белки – коллаген и эластин – начинают терять свои свойства. Из-за этого кожа становится морщинистой и сухой, появляются высыпания и раздражение, предупредила Буданова.
Малоподвижность и стресс
Сидячий образ жизни тоже негативно влияет на качество кожи, отметила врач.
Важно упомянуть и хронический стресс: из-за него в организме начинается синтез кортизола, вызывающего спазм сосудов. И чем гормона больше, тем сильнее страдает качество кожи, заключила Буданова.