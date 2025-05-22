Дерматолог Буданова: сидячий образ жизни приводит к появлению морщин

Загар, малоподвижный образ жизни и хронический стресс вызывают преждевременное старение кожи. Почему так происходит, подробно объяснила врач-дерматолог ГКБ №31 им. академика Г. М. Савельевой Иветта Буданова в программе "Доктор 24".

Беспощадное солнце

Ультрафиолет пагубно воздействует на кожу, в частности, высушивает ее, рассказала Иветта Буданова.





Иветта Буданова врач-дерматолог ГКБ №31 им. академика Г. М. Савельевой Например, если мы возьмем персик и положим на солнце, за несколько дней он сморщится и высохнет. Так происходит и с кожей: на солнце она теряет воду.

Обезвоживание опасно тем, что структурные белки – коллаген и эластин – начинают терять свои свойства. Из-за этого кожа становится морщинистой и сухой, появляются высыпания и раздражение, предупредила Буданова.

Малоподвижность и стресс

Сидячий образ жизни тоже негативно влияет на качество кожи, отметила врач.





Иветта Буданова врач-дерматолог ГКБ №31 им. академика Г. М. Савельевой Когда мы не двигаемся, кровообращение нарушается. А это значит, что кожа плохо питается, то есть нарушается трофика. Как результат – старение и увеличение количества морщин.

Важно упомянуть и хронический стресс: из-за него в организме начинается синтез кортизола, вызывающего спазм сосудов. И чем гормона больше, тем сильнее страдает качество кожи, заключила Буданова.

