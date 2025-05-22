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22 мая, 18:44

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Дерматолог Буданова: сидячий образ жизни приводит к появлению морщин

Морщинистая и сухая: что влияет на старение кожи

Загар, малоподвижный образ жизни и хронический стресс вызывают преждевременное старение кожи. Почему так происходит, подробно объяснила врач-дерматолог ГКБ №31 им. академика Г. М. Савельевой Иветта Буданова в программе "Доктор 24".

Беспощадное солнце

Фото: 123RF/vitaliymateha

Ультрафиолет пагубно воздействует на кожу, в частности, высушивает ее, рассказала Иветта Буданова.

Например, если мы возьмем персик и положим на солнце, за несколько дней он сморщится и высохнет. Так происходит и с кожей: на солнце она теряет воду.
Иветта Буданова
врач-дерматолог ГКБ №31 им. академика Г. М. Савельевой

Обезвоживание опасно тем, что структурные белки – коллаген и эластин – начинают терять свои свойства. Из-за этого кожа становится морщинистой и сухой, появляются высыпания и раздражение, предупредила Буданова.

Малоподвижность и стресс

Фото: depositphotos/luminastock

Сидячий образ жизни тоже негативно влияет на качество кожи, отметила врач.

Когда мы не двигаемся, кровообращение нарушается. А это значит, что кожа плохо питается, то есть нарушается трофика. Как результат – старение и увеличение количества морщин.
Иветта Буданова
врач-дерматолог ГКБ №31 им. академика Г. М. Савельевой

Важно упомянуть и хронический стресс: из-за него в организме начинается синтез кортизола, вызывающего спазм сосудов. И чем гормона больше, тем сильнее страдает качество кожи, заключила Буданова.

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