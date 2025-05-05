Россиян предупредили о начале сезона опасной "солнечной крапивницы"

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В России стартовал сезон "солнечной крапивницы" – так называемой аллергии на солнце, сообщает Life.ru, ссылаясь на доцента кафедры детских болезней медицинского факультета Государственного университета просвещения, дерматолог Марина Гуреева.

Врач сообщила, что "солнечная крапивница" отличается от обычных проявлений аллергии. Реакцию у человека вызывает не какой-то конкретный аллерген, а изменение структуры белков кожи. Это происходит под воздействием естественного или искусственного ультрафиолетового излучения. Иммунная система воспринимает измененные белки как враждебные и запускает аллергическую реакцию.

Дерматолог рассказала, что основным симптомом "солнечной крапивницы" является зудящие волдыри, которые похожи на ожог крапивой. Они появляются в течение нескольких минут после нахождения на солнце и исчезают через 40–60 минут.

Уточняется, что крапивница развивается только на облученной коже, хотя клинические очаги могут появляться и под одеждой, если она пропускает достаточное количество света. Существуют также случаи, когда возможны системные реакции – затрудненное дыхание, головокружение и анафилактический шок. Это требует немедленной медицинской помощи.

Гуреева отметила, что такая аллергия может появиться у людей любого возраста, пола и этнической принадлежности, а также с любым фототипом. Несмотря на это, чаще всего такую аллергию можно встретить у женщин и молодых людей со светлой кожей.

"Точные причины возникновения "солнечной крапивницы" до конца не изучены. Считается, что в основе заболевания лежит комплексное взаимодействие генетических факторов, иммунных реакций и внешних воздействий", – добавила дерматолог.

Она также сообщила, что вылечиться от нее невозможно, а лечение направлено на облегчение симптомов и предотвращение высыпаний. Основными методами поддержания организма во время аллергии являются:

антигистаминные препараты (для уменьшения зуда и отека);

кортикостероидные крема (для уменьшения воспаления);

прохладные компрессы (для успокоения кожи).

Врач также порекомендовала избегать пребывание на солнце с 10:00 до 16:00, носить закрытую одежду, шляпу и очки, использовать солнцезащитные крема с SPF не менее 30, который защищает от UVA и UVB лучей. Наносить крем необходимо даже перед походом в магазин из-за большой вероятности получения избыточной дозы ультрафиолета.

Гуреева заключила, что самолечение может привести к осложнениям, и поэтому необходимо обратиться к дерматологу для точной диагностики и подбора плана лечения.

Ранее врач Эвелина Овнанян заявила, что аллергикам стоит выходить на улицу после захода солнца, когда уменьшается активность пыльцы. Она также посоветовала по возможности не выходить на улицу в сухую и ветреную погоду и не выезжать за город.

Среди других рекомендаций врач привела в пример такие, как проветривание квартиры после дождя, использование дома и в машине специальных фильтров для кондиционеров, а также каждый день делать влажную уборку и сразу же умываться и переодеваться после прихода с улицы.