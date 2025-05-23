Дерматолог Галлямова: обезболивающие препараты могут вызвать аллергию на солнце

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Антибиотики, противовоспалительные и антигистаминные средства способны привести к зуду, покраснению кожи и отеку во время нахождения на солнце. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

По ее словам, вещества в некоторых лекарственных средствах повышают чувствительность кожи к солнечным лучам.

"К ним относится тетрациклиновый ряд антибиотиков, некоторые популярные нестероидные противовоспалительные препараты от головной или мышечной боли, а также гипотензивные лекарства (снижающие артериальное давление. – Прим. ред.)", – перечислила врач.

Она добавила, что из наружных препаратов могут навредить гормональные и противогрибковые мази, а также салициловая кислота и ретиноиды.



Юлия Галлямова врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Вещества в этих лекарствах способны вызвать фотоаллергию, то есть чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. После этого развивается фототоксичность, на фоне которой возникают краснота, отечность, волдыри и сильный зуд в открытых для солнца местах.

Врач предупредила, что даже при легкой красноте или зуде нельзя выходить под прямые лучи: при такой реакции нужно прекратить прием препаратов и проконсультироваться с врачом. Если же аллергия появилась после наружного средства, его следует смыть и избегать солнца ближайшие несколько дней, надевая шляпы и закрытую одежду.

"Если это сильная реакция, которая сопровождается заметным зудом и отеком, особенно губ, нужно срочно обратиться к специалисту. Нарастание таких симптомов может привести к отеку Квинке", – подытожила Галлямова.

Ранее врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала, что солнцезащитным кремом следует пользоваться уже в мае. В этот период солнце достаточно активно, поэтому может навредить коже даже при недолгой прогулке.