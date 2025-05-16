Врач Галлямова: сидящим у окна в офисе необходимо использовать солнцезащитный крем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Короткая прогулка по городу и работа возле больших окон – повод воспользоваться солнцезащитным кремом. Об этом Москве 24 рассказала доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова.

По ее словам, даже в мае солнце бывает очень активным, поэтому утром надо смотреть в интернете прогноз ультрафиолетового индекса (УФ-индекс) на день. Если он больше трех, значит, кожа нуждается в защите.





Юлия Галлямова доктор медицинских наук, врач-дерматолог В такой день даже для короткой прогулки до офиса стоит наносить средство с уровнем защиты SPF 50 на все открытые участки кожи. Причем это может быть как специальный крем, так и уходовый или тональный.

"Во время долгих прогулок средство нужно наносить повторно каждые два часа. Также это нужно делать тем, кто работает в офисе и сидит перед большими окнами, поскольку стекло пропускает ультрафиолетовые лучи", – отметила дерматолог.

Врач предупредила, что средство с SPF обязательно должно успеть впитаться в кожу заранее. Наносить его нужно примерно за 20–30 минут до выхода на улицу. Однако это время зависит и от состава продукта, так что важно читать информацию в инструкции.





Юлия Галлямова доктор медицинских наук, врач-дерматолог Если не защищать кожу от солнца, она будет быстрее стареть, так как ультрафиолет разрушает коллаген. Кроме того, солнечные лучи провоцируют появление различных пятен и новообразований. А самым опасным последствием можно назвать развитие меланомы – злокачественного рака кожи.

Ранее химик Алексей Дорохов предостерег от использования просроченных кремов. По его словам, после окончания срока годности в них разлагаются компоненты, которые стимулируют работу средства. С распадом одних соединений образовываются другие, более опасные. Например, бензол, который провоцирует развитие онкологических заболеваний.

