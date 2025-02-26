Дерматолог Суарес: пилинг является эффективным методом в борьбе с пигментными пятнами

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Способы борьбы с пигментными пятнами должны быть адаптированы из-за большой вариативности причин их появления, рассказала дерматолог Андреа Суарес в беседе с Pravda.Ru.

Пигментные пятна образуются в результате скопления меланина в верхнем слое кожи и дерме, пояснила она, назвав среди причин солнечные ожоги, гормональные изменения или воспаления.

В домашнем уходе, по словам эксперта, важно не спешить. Пытаясь ускорить процесс, используя агрессивные средства, можно только усугубить проблему, подчеркнула Суарес. В результате пятна не осветлятся, а станут еще более заметными. Более того, такие методы приведут к дополнительному воспалению и повреждению кожи.

В таком случае за помощью лучше обратиться к пилингам. Этот метод является эффективным, однако требует аккуратности. Как отметила дерматолог Ифе Родни, его цель – активизировать клеточный обмен, не нанося вред. Именно поэтому так важно подобрать средство, идеально подходящее под тип кожи, подчеркнула она.

Например, для чувствительной кожи предпочтительны пилинги с молочной или манделиновой кислотой, а для зрелой подойдут более сильные средства с гликолевой кислотой. В свою очередь, для склонной к акне кожи идеальны пилинги с салициловой кислотой.

Если же нужно не только осветлить пигментные пятна, но и уменьшить морщины, стоит обратить внимание на сыворотки с витамином С. По мнению эксперта, этот компонент не только поддерживает выработку коллагена, но и способствует осветлению кожи. Также полезно использовать кремы с ниацинамидом, восстанавливающим кожный барьер. Вместе с тем аллантоин помогает снять воспаление и способствует уменьшению темных участков.

Помимо этого, издание обратило внимание на исследование 2018 года, в котором говорится о плоде граната. Эксперты выяснили, что он способен эффективно бороться с пигментацией, вызванной солнечными лучами.

Кроме того, астаксантин – мощный антиоксидант, способный уменьшать размеры пигментных пятен и предотвращать появление морщин. Этот компонент содержится в таких продуктах, как креветки, водоросли, лосось и даже в некоторых видах дрожжей.

Ранее россиянам назвали способ борьбы с морщинами – микроигольчатая терапия. В процессе процедуры обновляется коллаген, улучшая состояние эпидермиса. Причем методика также помогает при расширенных порах: они сужаются благодаря обновлению рельефа эпидермиса.

Однако процедуру не проводят при активных воспалениях. Когда состояние кожи нормализуется, терапия помогает устранить следы, атрофические изменения (истончение эпидермиса) и застойные пятна. При этом количество сеансов зависит от состояния кожного покрова пациента.