Лукашенко назвал себя категорическим противником как алкоголя, так и курения

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководством совета министров рассказал, что категорически против курения и алкоголя, передает БелТА.

На встрече белорусский лидер вместе с государственными деятелями обсуждал вопрос об ужесточении лицензирования торговли электронными сигаретами и соответствующими смесями на законодательном уровне.

Лукашенко отметил, что медики бьют тревогу из-за растущей популярности электронных сигарет, особенно среди молодежи. По словам президента, призывы ограничить и даже полностью запретить производство и оборот такой продукции звучат все чаще. При этом он задался вопросом о том, не спровоцируют ли подобные меры подпольную торговлю в стране.

Президент признался, что слабо разбирается во вредных привычках, вроде курения. Поэтому он выразил желание выслушать специалистов, которые либо сами курят, либо хорошо разбираются в электронных сигаретах.

"Самое главное – я категорический противник как алкоголя, так и курения. Но курение – это ужас. Ну выпил там 100 граммов. Кто не пьет? Пьют. А курить – гробить свое здоровье", – сказал белорусский лидер, отметив, что курение является первопричиной рака легких.

Ранее зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что лицензирование торговли и обязательная цифровая маркировка вейпов являются ключевыми мерами для защиты здоровья граждан.

По его словам, основная опасность исходит не от легальной продажи взрослым, а от незаконного оборота контрафактной продукции и продажи несовершеннолетним. Он отметил, что маркировка позволит вести учет и контролировать рынок.