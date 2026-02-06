Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 15:42

Политика
Главная / Новости /

Лукашенко назвал себя категорическим противником как алкоголя, так и курения

Лукашенко рассказал, как относится к курению и алкоголю

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководством совета министров рассказал, что категорически против курения и алкоголя, передает БелТА.

На встрече белорусский лидер вместе с государственными деятелями обсуждал вопрос об ужесточении лицензирования торговли электронными сигаретами и соответствующими смесями на законодательном уровне.

Лукашенко отметил, что медики бьют тревогу из-за растущей популярности электронных сигарет, особенно среди молодежи. По словам президента, призывы ограничить и даже полностью запретить производство и оборот такой продукции звучат все чаще. При этом он задался вопросом о том, не спровоцируют ли подобные меры подпольную торговлю в стране.

Президент признался, что слабо разбирается во вредных привычках, вроде курения. Поэтому он выразил желание выслушать специалистов, которые либо сами курят, либо хорошо разбираются в электронных сигаретах.

"Самое главное – я категорический противник как алкоголя, так и курения. Но курение – это ужас. Ну выпил там 100 граммов. Кто не пьет? Пьют. А курить – гробить свое здоровье", – сказал белорусский лидер, отметив, что курение является первопричиной рака легких.

Ранее зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что лицензирование торговли и обязательная цифровая маркировка вейпов являются ключевыми мерами для защиты здоровья граждан.

По его словам, основная опасность исходит не от легальной продажи взрослым, а от незаконного оборота контрафактной продукции и продажи несовершеннолетним. Он отметил, что маркировка позволит вести учет и контролировать рынок.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика