Требования к упаковке и конструкции вейпов ужесточат в 2026 году

Фото: depositphotos/librakv

С начала 2026 года в России будут введены более строгие нормативы для упаковки и конструкции электронных систем доставки никотина, таких как вейпы. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев.

По новым правилам, большая часть поверхности упаковки должна будет содержать предупреждения о негативных последствиях курения, как это уже давно практикуется для обычных сигарет.

Помимо этого, дизайн самих устройств не должен включать в себя элементы, напоминающие игровые сюжеты или привлекающие дополнительное внимание.

Как пояснил Шалаев, текущие продукты часто не несут достаточной информации о вреде, а их конструкция может быть чрезмерно привлекательной. Новая задача ведомства – добиться того, чтобы внешний вид и упаковка вейпов четко информировали о рисках и не вызывали интереса у детей и подростков, а, напротив, способствовали их отторжению от этой продукции.

Данные меры направлены на унификацию подхода к информированию о вреде никотина и снижение визуальной привлекательности электронных сигарет для несовершеннолетних.

Ранее Минпромторг РФ предложил с 1 апреля 2026 года ввести обязательную маркировку вейпов и иных электронных устройств для потребления никотина. Проект постановления уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.