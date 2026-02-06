Форма поиска по сайту

06 февраля, 15:33

Общество
Зоопсихолог Левченко: кошачьи леденцы способны довести питомца до фрустрации

Зоопсихолог назвала игры, которые могут навредить здоровью кошки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ошейники с прикрепленной к ним на палочке игрушкой и лизательные шарики вредны для психики кошек. Об этом Москве 24 рассказала зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.

Ранее фелинолог Галина Монахова в эфире радиостанции "Говорит Москва" предупредила, что игры с лазерной указкой могут спровоцировать у кошки психологические проблемы. По мнению Левченко, заставлять питомца бегать за предметами, которые невозможно поймать физически, действительно не рекомендуется.

Охотничий инстинкт подкрепляется тем, что добыча поймана или животное видит, как она убежала. А тут получается, что она вроде и есть, а поймать невозможно. В итоге психика перегружается и возникает фрустрация.
Наталья Левченко
зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники

После этого кошка может вести себя не очень адекватно, становиться агрессивной, нападать на людей, кидаться на хозяев и кричать, предупредила эксперт.

"Если есть подобные проявления, от такой игры лучше отказаться. Либо каждый раз в ее завершении предлагать кошке какой-то предмет в качестве добычи, который можно по-настоящему покусать, потрепать", – отметила ветеринар.

Во время таких игр важно не гонять кошку до изнеможения, если она пожилая, имеет хронические заболевания сердца или относится к породам, предрасположенным к сердечной недостаточности: это британские, шотландские, мейн-куны, предупредила Левченко.

Негативно сказываются на психологическом состоянии животного и ошейники с прикрепленной к ним на палочке игрушкой, которые предназначены для самостоятельной игры. Кошка также не может поймать постоянно находящуюся перед глазами добычу и это начинает ее сильно раздражать, пояснила эксперт.

Также не советую покупать питомцам лизательные шарики. Во-первых, часто вообще непонятно, из чего они сделаны. Во-вторых, это бесконечное лизание без возможности откусить кусок тоже способно доводить до фрустрации. К тому же при попытках все же отгрызть что-то есть риск повредить зубы и десны.
Наталья Левченко
зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники

Помимо этого, клубки ниток, традиционно считающиеся главной игрушкой для кошек, на самом деле представляют для них большую опасность. У них на языке есть щетинки, которые направлены в сторону глотки. Зацепив ими нитку, животное уже не может выплюнуть ее обратно, в итоге инородный предмет попадает в кишечник, пояснила Левченко.

Ранее ветеринарный врач Виктория Романовская рассказала, что кошки могут избегать слишком суетливых, нервных или шумных людей. Для этих питомцев важна атмосфера спокойствия и безопасности.

Трошина Любовь

животныеобществоэксклюзив

