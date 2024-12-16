Врач Вурстер: риск заражения педикулезом повышается зимой

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Риск заражения педикулезом среди детей увеличивается в зимний период из-за шапок, пальто или праздничных костюмов. Об этом сообщает издание MedicalXpress со ссылкой на медсестру Али Вурстер.

По ее словам, вши не могут прыгать и летать, а люди с грязными и неопрятными волосами не рискуют заразиться педикулезом, поскольку паразитам легче закрепиться на чистых и рассыпчатых волосах.

Чаще всего вши распространяются среди детей школьного возраста через одежду. В связи с этим врач посоветовала школьникам не обмениваться одеждой, головными уборами и расческами. Кроме того, Вурстер рекомендует избегать соприкосновений головами.

Как отметила медсестра, одежду, постельное белье и другие тканевые изделия детей необходимо регулярно стирать в горячей воде и сушить при высокой температуре. Нестираемые вещи лучше всего помещать в полиэтиленовые пакеты и хранить в течение двух недель, добавила она.

Между тем редкая смена постельного белья может привести к размножению клещей, аллергии и в конечном итоге – инфицированию. По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, если долго не менять постельное белье, на нем могут скапливаться частички кожи человека. Чтобы избежать проблем, врач посоветовал менять постельное белье максимум раз в две недели.

