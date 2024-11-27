Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 19:37

Общество
Главная / Новости /

Врач Кондрахин рассказал, чем опасна редкая смена постельного белья

Врач объяснил, чем опасна редкая смена постельного белья

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Редкая смена постельного белья может привести к размножению клещей, аллергии и в конечном итоге – инфицированию. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Специалист подчеркнул: если долго не менять постельное белье, на нем могут скапливаться частички кожи человека.

Если мы не меняем постельное белье, то просто даем возможность размножаться клещам, которые питаются нашими отпавшими клетками кожи. Плюс экскременты клещей могут вызвать аллергическую реакцию.
Андрей Кондрахин
врач-терапевт, кандидат медицинских наук

"К тому же, если у человека есть ранки и он спит не на чистом белье, есть риск получить инфицирование", – предупредил эксперт.

Чтобы избежать проблем, врач посоветовал менять постельное белье максимум раз в две недели.

Ранее австралийский дизайнер интерьера Лиз Амайя посоветовала людям, которые принимают душ ежедневно, стирать полотенца для тела не реже двух раз в неделю. Она пояснила, что после использования текстиль долго остается влажным. Эти условия считаются благоприятными для размножения болезнетворных бактерий.

Читайте также


Медведева Светлана

обществоэксклюзив
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика