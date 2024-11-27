Врач Кондрахин рассказал, чем опасна редкая смена постельного белья

27 ноября, 19:37Общество
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Редкая смена постельного белья может привести к размножению клещей, аллергии и в конечном итоге – инфицированию. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Специалист подчеркнул: если долго не менять постельное белье, на нем могут скапливаться частички кожи человека.
"К тому же, если у человека есть ранки и он спит не на чистом белье, есть риск получить инфицирование", – предупредил эксперт.
Чтобы избежать проблем, врач посоветовал менять постельное белье максимум раз в две недели.
Ранее австралийский дизайнер интерьера Лиз Амайя посоветовала людям, которые принимают душ ежедневно, стирать полотенца для тела не реже двух раз в неделю. Она пояснила, что после использования текстиль долго остается влажным. Эти условия считаются благоприятными для размножения болезнетворных бактерий.