Врач Кондрахин рассказал, чем опасна редкая смена постельного белья

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Редкая смена постельного белья может привести к размножению клещей, аллергии и в конечном итоге – инфицированию. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Специалист подчеркнул: если долго не менять постельное белье, на нем могут скапливаться частички кожи человека.



Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Если мы не меняем постельное белье, то просто даем возможность размножаться клещам, которые питаются нашими отпавшими клетками кожи. Плюс экскременты клещей могут вызвать аллергическую реакцию.

"К тому же, если у человека есть ранки и он спит не на чистом белье, есть риск получить инфицирование", – предупредил эксперт.

Чтобы избежать проблем, врач посоветовал менять постельное белье максимум раз в две недели.

Ранее австралийский дизайнер интерьера Лиз Амайя посоветовала людям, которые принимают душ ежедневно, стирать полотенца для тела не реже двух раз в неделю. Она пояснила, что после использования текстиль долго остается влажным. Эти условия считаются благоприятными для размножения болезнетворных бактерий.

