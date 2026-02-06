Второй городской зарядный комплекс для электромобилей открыли в столице

Фото: Москва 24/Максим Денисов

В Москве открыли второй городской зарядный комплекс для электромобилей, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Он работает на перехватывающей парковке "Московского паркинга" недалеко от станции МЦК Измайлово. В ведомстве подчеркнули, что комплекс функционирует круглосуточно.

Там доступны 18 быстрых зарядных станций проекта "Энергия Москвы" мощностью до 160 кВт с поддержкой разъемов CCS Combo 2, GB/T и CHAdeMO. Кроме того, поблизости находится зона отдыха с кофейными и торговыми автоматами для водителей.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем современную инфраструктуру для электротранспорта", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Первый городской зарядный комплекс для электромобилей был открыт в январе, он находится рядом со станцией метро "Волоколамская". Собянин указывал на то, что на площадке можно заряжать до 500 электромобилей в сутки.

