Четыре дома по программе реновации построили в Зюзине и Черемушках

Четыре дома по программе реновации возвели в столичных районах Зюзино и Черемушки. Их общая площадь составляет около 80 тысяч квадратных метров, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"На их территории создана безбарьерная среда. Сквозные входные группы и просторные вестибюли подъездов находятся на одном уровне с уличными тротуарами без лестниц и порогов, благодаря чему ими удобно пользоваться всем жителям, включая маломобильных граждан", – подчеркнул руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В зданиях установлено современное инженерно-техническое оборудование. Кроме того, они подключены к индивидуальным тепловым пунктам, которые гарантируют круглогодичное тепло- и водоснабжение каждой квартиры.

Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, ведомство провело 37 выездных проверок, по итогу которых инспекторы оформили заключения о соответствии зданий требованиям утвержденной проектной документации.

Ранее сообщалось, что дома по программе реновации общей площадью 45,87 тысячи квадратных метров появятся в районе Перово. Специалисты реорганизуют 2,05 гектара территории. Участки находятся по адресам улица Плеханова, владение 23А, улица Плющева, владения 4 и 18, улица Перовская, владение 24А.

