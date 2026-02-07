Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с конца января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой с конца января. Минимальная температура опустилась до минус 12,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"На других метеостанциях мегаполиса было от минус 11,8 градуса в Строгино до минус 13,6 градуса в Бутово. В ТиНАО, в Михайловском, минимальная температура воздуха составила минус 13,6", – отметил он.

По словам метеоролога, днем в столице значения поднимутся до минус 7–минус 9 градусов, а 8 февраля температурный тренд сменится на противоположный и в мегаполисе похолодает.

Синоптик отметил, что начало следующей недели прогнозируется морозным. Ночью в столице будет около минус 15 градусов.

"Ну а во второй половине недели ожидается следующая теплая волна, которая достигнет максимума 13–14 февраля, с выходом температуры в зону слабых оттепелей", – добавил он.

Ранее Леус сообщил, что период экстремальных морозов в Москве завершился. По его мнению, вероятность повторения таких сильных холодов в мегаполисе до конца второй декады последнего месяца зимы крайне низка.

Однако весна, по прогнозам синоптиков, придет в столицу не раньше конца марта. Данный прогноз распространяется и на остальную часть Центральной России.

